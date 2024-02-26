Владелица кофеен в Люберцах выгнала участника СВО и страшно этим гордится

Андрей Корпачев Надо читать все ее высказывания, а по ним видно, кто она! Закрыть кофейни, надеюсь в Люберцах есть кому объяснить ей как надо себя вести.

Гоша Веверсис Может вся причина в том ,что парень ,как говорит бариста, не обращал на неё внимания .Вот девушка и обиделась ,они ведь такие впечатлительные .