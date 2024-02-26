Юрий Кот Владелица двух кофеен в Люберцах Алена П. выгнала из кафе бойца СВО, а потом решила похвастаться в соцсетях, как вообще здорово кого-то выгонять.
Владелица кофеен в Люберцах выгнала участника СВО и страшно этим гордится
Комментарии
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Андрей Корпачев
Надо читать все ее высказывания, а по ним видно, кто она! Закрыть кофейни, надеюсь в Люберцах есть кому объяснить ей как надо себя вести.
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17 час.
Гоша Веверсис
Может вся причина в том ,что парень ,как говорит бариста, не обращал на неё внимания .Вот девушка и обиделась ,они ведь такие впечатлительные .
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17 час.
ВА
Владимир Амосов
Люди приходят с войны с нарушенной психикой. Так было и после ВОВ в 1945-1946 гг. И подход к ним должен быть особый. А у нас кто хозяева разных "кофейн"? Бывшие базарные торговки - горло и деньги. И не знают, что клиент всегда прав. Дело общественности - внушить таким горе- предпринимателям правила повеления и наказывать строго рублем или закрытием заведения.
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17 час.
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