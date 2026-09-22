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Медицина 2.0

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Ортопед рассказал, как правильно выбрать обувь на осень

Ортопед рассказал, как правильно выбрать обувь на осень

Важно обращать внимание на подошву и материалы. Кандидат медицинских наук, заведующий отделением травматологии и ортопедии медицинского центра «Юниклиник» Михаил Болотников в беседе с «Чемпионатом» рассказал, как правильно выбрать обувь на осень.

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