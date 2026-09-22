Ортопед рассказал, как правильно выбрать обувь на осень

Важно обращать внимание на подошву и материалы. Кандидат медицинских наук, заведующий отделением травматологии и ортопедии медицинского центра «Юниклиник» Михаил Болотников в беседе с «Чемпионатом» рассказал, как правильно выбрать обувь на осень.