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Слуцкий об употреблении препарата для похудения: «Если есть такая возможность, зачем два часа бежать кросс, истязать себя в зале? Лучше потрачу это время на игру в теннис, общение с друзьями или на работу»

«У нас взаимная любовь. Я один из немногих, кто больше двух лет использует. Максимально адаптировался.

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