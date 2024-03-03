Два голевых паса Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в Торонто, Любушкин получил травму

«Торонто» на своей площадке обыграл «Рейнджерс» по буллитам – 4:3. Гости перевели матч в овертайм за 1 минуту 7 секунд до сирены — шайбу забросил Винсент Трочек после передач Алекси Лафреньера и Артемия Панарина.