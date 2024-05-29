В Калужской области сотрудники полиции выявили факт получения социальных выплат на несуществующего ребенка

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Малоярославецкому району выявили факт возможного мошенничества при получении социальных выплат в крупном размере.
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