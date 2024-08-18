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Русский герой — единственная надежда великого американского клуба. Как «Островитяне» все потеряли

Русский герой — единственная надежда великого американского клуба. Как «Островитяне» все потеряли

У Патрика Руа очень много работы.У «Нью–Йорк Айлендерс» налицо серьезный кризис идентичности. За последние три сезона некогда прославленный клуб, надеявшийся на возрождение, выиграл всего три игры плей-офф.

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