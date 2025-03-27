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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

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Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР Крымский
    И хрен с прибором они ложили и на хохлов и на пиндосов с еавро жопой с их санкциями в отличии от сцыкливого пса никит...Мария Порошина и ...
  • Сергей Храмов
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Тайны закулисья: какие экскурсии предлагают театры Крыма

Тайны закулисья: какие экскурсии предлагают театры Крыма

Ещё до недавнего времени считалось, что место зрителя – исключительно в зрительном зале. Однако всё чаще современные театралы хотят не только наслаждаться сценическим действом, но и знать, что же находится по ту сторону занавеса.

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