Тайны закулисья: какие экскурсии предлагают театры Крыма

Ещё до недавнего времени считалось, что место зрителя – исключительно в зрительном зале. Однако всё чаще современные театралы хотят не только наслаждаться сценическим действом, но и знать, что же находится по ту сторону занавеса.
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