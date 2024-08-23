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Китай успешно запустил телекоммуникационный спутник ChinaSat-4A

Китай успешно запустил телекоммуникационный спутник ChinaSat-4A

На ракете Long March 7A запущен коммуникационный спутник ChinaSat-4A. Об этом сообщает SpaceNews. Старт носителя с космическим аппаратом состоялся 22 августа в 15:25 по московскому времени с китайского космодрома Вэньчан, расположенного в провинции Хайнань.

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