Китай успешно запустил телекоммуникационный спутник ChinaSat-4A

На ракете Long March 7A запущен коммуникационный спутник ChinaSat-4A. Об этом сообщает SpaceNews. Старт носителя с космическим аппаратом состоялся 22 августа в 15:25 по московскому времени с китайского космодрома Вэньчан, расположенного в провинции Хайнань.