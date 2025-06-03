В Хабаровске полицейские задержали лжецелительницу, подозреваемую в мошенничестве

В полицию обратилась жительница Индустриального района. По словам потерпевшей, к ней на улице подошла незнакомка и убедила, что для снятия негативной энергии и болезней необходим «специальный ритуал» с использованием денег и золота.
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