Осужденный за поджог клуба в Костроме Ионкин отправится на СВО

Военнослужащий Станислав Ионкин, осужденный на 20 лет за поджог клуба «Полигон» в Костроме, подписал контракт с Минобороны РФ и находится в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на территории Украины.
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