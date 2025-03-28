В Заксобрании Ростовской области проходит выставка «Отец Героя»

27 марта перед началом 18-го заседания Законодательного Собрания Ростовской области в фойе конференц-зала открылась фотовыставка «Отец Героя», посвященная участникам специальной военной операции и Году защитника Отечества.
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