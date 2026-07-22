Сергей Косенко ответил Инстасамке после обвинений в краже её голоса: «Дорогая, не ругайся!»

Блогер Сергей Косенко публично ответил Инстасамке на обвинения в незаконном использовании её голоса. В своём видео он заявил, что не понимает причин конфликта, и предложил артистке обсудить ситуацию лично, если у неё есть конкретные претензии.
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