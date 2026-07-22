Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 648 подписчиков

Сергей Косенко ответил Инстасамке после обвинений в краже её голоса: «Дорогая, не ругайся!»

Сергей Косенко ответил Инстасамке после обвинений в краже её голоса: «Дорогая, не ругайся!»

Блогер Сергей Косенко публично ответил Инстасамке на обвинения в незаконном использовании её голоса. В своём видео он заявил, что не понимает причин конфликта, и предложил артистке обсудить ситуацию лично, если у неё есть конкретные претензии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии