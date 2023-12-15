Москва: американский запрет на русский уран повлечет немедленное прекращение его поставок в США

Соединенные Штаты намерены с 2028 года остановить импорт русского урана.Россия может принять решение о немедленном прекращении поставок урана в США, если Вашингтон введет запрет его поставок, планирующийся с 2028 года.
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