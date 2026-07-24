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Царьград

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Похороны украинского ВПК. Хватило 2-х ракет: Военкор Коц – о результате ликвидации под Киевом

Похороны украинского ВПК. Хватило 2-х ракет: Военкор Коц – о результате ликвидации под Киевом

ВС России продолжают уничтожать военные объекты Киева. Но на этот раз удар получился на перспективу. Две ракеты потрачены на уничтожение лучших инженеров украинского ВПК, а также основателей военных стартапов, собравшихся на выставку под Киевом.

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