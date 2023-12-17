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Елисеев: отношения Зеленского и Орбана могут помешать Украине вступить в ЕС

Елисеев: отношения Зеленского и Орбана могут помешать Украине вступить в ЕС

Эмоциональность президента Украины Владимира Зеленского в общении с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном является примером того, как украинской стороне не нужно делать, чтобы стать членом Евросоюза.

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