Освященные халаты не стирают

Студенты-медики и действующие врачи улучшили профессиональную одежду молитвой и святой водой. В Свято-Троицком монастыре Симферополя собрались больше 40 студентов-медиков и действующих врачей, чтобы освятить свои халаты.
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