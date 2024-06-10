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Освященные халаты не стирают

Освященные халаты не стирают

Студенты-медики и действующие врачи улучшили профессиональную одежду молитвой и святой водой. В Свято-Троицком монастыре Симферополя собрались больше 40 студентов-медиков и действующих врачей, чтобы освятить свои халаты.

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