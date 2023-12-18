"Аталанта" обыграла "Салернитану", Миранчук забил гол

"Аталанта" одержала волевую победу над "Салернитаной" в матче 16-го тура чемпионата Италии. Встреча, которая состоялась на стадионе Джевисс (Атлети Адзурри) в Бергамо, завершилась со счетом 4:1 в пользу подопечных Джана Пьеро Гасперини.