Майк Браун: «Я в восторге от этой команды. У «Сакраменто» хорошие перспективы»

Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун заявил, что доволен прогрессом команды в сезоне-22/23. «Кингз» вернулись в плей-офф спустя 16 лет и в первом раунде лишь в седьмом матче уступили «Голден Стэйт».
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