Американские военные ранены в Ираке

Семеро американских военнослужащих получили ранения во время проведенной силами безопасности Ирака совместно с США операции против ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) в пустыне Анбар, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя Пентагона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии