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Американские военные ранены в Ираке

Американские военные ранены в Ираке

Семеро американских военнослужащих получили ранения во время проведенной силами безопасности Ирака совместно с США операции против ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) в пустыне Анбар, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя Пентагона.

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