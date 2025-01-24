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Царьград

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Взрыв в Черкассах: новая волна атак по инфраструктуре Украины

Взрыв в Черкассах: новая волна атак по инфраструктуре Украины

На фоне воздушной тревоги в украинском городе Черкассы прогремел взрыв. Сообщается о серии атак в нескольких регионах, включая Киев и Сумы, начиная с октября 2022 года.

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