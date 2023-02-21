СМИ: Зеленский упрекнул Берлускони в том, что "его дом не бомбили"

Владимир Зеленский упрекнул бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони в том, что его дом никогда не бомбили, хотя итальянский политик, когда был ребенком, видел бомбардировки Милана со стороны авиации союзников во время Второй Мировой войны.
Владимир Зеленский упрекнул бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони в том, что его дом никогда не бомбили, хотя итальянский политик, когда был ребенком, видел бомбардировки Милана со стороны авиации союзников во время Второй Мировой войны.
Свежие комментарии