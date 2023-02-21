СМИ: Зеленский упрекнул Берлускони в том, что "его дом не бомбили"

Владимир Зеленский упрекнул бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони в том, что его дом никогда не бомбили, хотя итальянский политик, когда был ребенком, видел бомбардировки Милана со стороны авиации союзников во время Второй Мировой войны.