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"Мама против!" - треть россиян готова бросить жениха или невесту по требованию родителей

"Мама против!" - треть россиян готова бросить жениха или невесту по требованию родителей

БлокнотРУ Национальное агентство финансовых исследований в ходе социологического опроса выяснило, насколько велико в России доверие и уважение детей к своим родителям.

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