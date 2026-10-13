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Культуромания

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Кинокартины «Мосфильма» покажут телезрителям в Никарагуа

Кинокартины «Мосфильма» покажут телезрителям в Никарагуа

На телевидении Никарагуа стартовала специальная программа, в рамках которой будут представлены кинокартины российской кинокомпании «Мосфильм», сообщили в посольстве РФ в Манагуа.

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