Крупнейшие теракты в истории России: хронология

Вечером 22 марта группа вооруженных мужчин зашла в «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Неизвестные расстреляли зрителей, затем в здании произошел пожар, уничтоживший значительную часть «Крокуса», а преступники скрылись.
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