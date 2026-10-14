В доме на улице Гагарина прошли детство и юность поэта, здесь он организовал местное комсомольское движение, объединившее около 1200 человек, и выпустил первые книги.
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