Экономист РАНХиГС Ляшок призвал поднять МРОТ ускоренными темпами

Ведущий научный сотрудник Центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ РАНХиГС Виктор Ляшок заявил, что МРОТ в России с 2018 года постепенно снижается относительно средней зарплаты, что ставит перед правительством задачу ускоренного повышения его уровня.
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