Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 178 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Тем самым Макрон так подтвердил там свою роль вассала... Он же всегда, увы, на побегушках...И ничего сам там давно у...Песков: Макрон не...
  • Владимир Моргунов
    СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ....Песков: Макрон не...
  • Vova Гарин
    Достали прилуркиURA.RU: двух подр...

Экономист РАНХиГС Ляшок призвал поднять МРОТ ускоренными темпами

Экономист РАНХиГС Ляшок призвал поднять МРОТ ускоренными темпами

Ведущий научный сотрудник Центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ РАНХиГС Виктор Ляшок заявил, что МРОТ в России с 2018 года постепенно снижается относительно средней зарплаты, что ставит перед правительством задачу ускоренного повышения его уровня.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх