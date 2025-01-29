В Новосибирске кот обрёл хозяина и устроил погром в алкомаркете

Всё произошло вечером 24 января, в магазине спиртного сработал сигнал о тревоге. Оказалось, что торговый зал зашёл парень с серым котом на руках, тот прыгнул на стеллаж с коньяком и повалил несколько бутылок.
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