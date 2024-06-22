Искажение на Западе событий прошлого является "историческим оболваниванием" развязывает руки США и Британии, которые взяли на вооружение фашистские методы и используют их в военных конфликтах под эгидой Североатлантического альянса.
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