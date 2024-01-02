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2537 зрителей посетили 1-й матч в истории новой женской лиги Северной Америки. «Торонто» дома уступил «Нью-Йорку» – 0:4

«Торонто» дома уступил «Нью-Йорку» – 0:4. Матч проходил на катке Mattamy Athletic Centre, вместимость которого в хоккейной конфигурации составляет около 2600 зрителей.

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