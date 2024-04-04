Угроза очевидна: До 120 тысяч мигрантов могут выйти на улицы для погромов

Интересная жизнь с Vera Star "Взрыв активности мигрантов в России еще впереди": Эксперты дали неутешительный прогноз на ближайшую перспективу После трагедии в "Крокус Сити Холле" как грибы после дождя начали появляться законодательные инициативы об ужесточении миграционной политики.
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