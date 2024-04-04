Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Угроза очевидна: До 120 тысяч мигрантов могут выйти на улицы для погромов

Угроза очевидна: До 120 тысяч мигрантов могут выйти на улицы для погромов

Интересная жизнь с Vera Star "Взрыв активности мигрантов в России еще впереди": Эксперты дали неутешительный прогноз на ближайшую перспективу После трагедии в "Крокус Сити Холле" как грибы после дождя начали появляться законодательные инициативы об ужесточении миграционной политики.

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Комментарии
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Леонид Руси
Азиаты не импульсивны. Они действуют только, если поступит команда свыше, или за большие зелёные пиндосовкие рубли, как и в Хохляндии...
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7 мин.
саша дмитренко
пропаганда  фашизма??
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5 мин.
саша дмитренко
вот и  пусть  наши  бабы  учатся  повышать  рождаемость)))))
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2 мин.

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