Кто должен бороться с беспределом самокатчиков и курьеров на дорогах? Отвечает эксперт

Вопрос от читателя «За рулем»:– Кто должен призывать к порядку развозчиков пиццы и прочих курьеров, которые ездят как хотят и где хотят?Ответ экспертаСергей Зиновьев, редактор «За рулем»:– В сфере дорожного движения этим занимаются Госавтоинспекция и некоторые муниципальные службы.
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