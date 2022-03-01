Происшествия

8 подписчиков

СК России продолжает оказывать помощь и поддержку прибывшим жителям ЛНР и ДНР

СК России продолжает оказывать помощь и поддержку прибывшим жителям ЛНР и ДНР

Сотрудники центрального аппарата СК России и подразделений ГСУ по Москве и Московской области посетили граждан, вынужденно покинувших Донецкую и Луганскую народные республики.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх