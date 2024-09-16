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Валерий Савин: власти Орловской области подменили общественное мнение искусственными технологиями

Валерий Савин: власти Орловской области подменили общественное мнение искусственными технологиями

Благими намерениями выложена дорога к созданию округов на Орловщине.  Почему в Орле рубят дубы, а страдают люди? Несёт ли людям пользу централизация власти? Почему публичные слушания в областном центре превратились в профанацию общественного мнения и кому они нужны?  Для кого устраивается голосование по выбору территорий по благоустройству? Верят ли люди в выборы? На эти и другие вопросы отвечает профессор ОГУ им.

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