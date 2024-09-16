Валерий Савин: власти Орловской области подменили общественное мнение искусственными технологиями

Благими намерениями выложена дорога к созданию округов на Орловщине. Почему в Орле рубят дубы, а страдают люди? Несёт ли людям пользу централизация власти? Почему публичные слушания в областном центре превратились в профанацию общественного мнения и кому они нужны? Для кого устраивается голосование по выбору территорий по благоустройству? Верят ли люди в выборы? На эти и другие вопросы отвечает профессор ОГУ им.