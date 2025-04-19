«Путь развития» обсудили Иракский Курдистан и Турция

Вопросы укрепления политического и экономического сотрудничества и содействия региональной стабильности обсудили президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани и заместитель министра иностранных дел Турции Нухом Йылмаз, 19 апреля сообщает Shafaq News.
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