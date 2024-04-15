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На Урале сосчитали лосей, кабанов и зайцев

На Урале сосчитали лосей, кабанов и зайцев

В Свердловской области подвели итоги зимнего учета диких животных. Как сообщили в ДИПе, сейчас в свердловских лесах обитает до 50,6 тысячи особей сибирских косуль, 55 тысяч лосей, более 3 тысяч кабанов, а также 4,7 тысячи лисиц, 98,5 тысячи зайцев, 106 тысяч белок и 134 росомахи.

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