На Урале сосчитали лосей, кабанов и зайцев

В Свердловской области подвели итоги зимнего учета диких животных. Как сообщили в ДИПе, сейчас в свердловских лесах обитает до 50,6 тысячи особей сибирских косуль, 55 тысяч лосей, более 3 тысяч кабанов, а также 4,7 тысячи лисиц, 98,5 тысячи зайцев, 106 тысяч белок и 134 росомахи.