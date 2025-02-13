Может ли Украина получить российское Приазовье без боя?

Чувство безудержного восторга, с которым отечественная пропаганда встретила первый официальный телефонный разговор президентов Трампа и Путина, вызвало у патриотически настроенной части российского общества совсем иное ощущение.
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