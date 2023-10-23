Скоро Хэллоуин: чем вас смогут напугать знаки зодиака

Скоро Хэллоуин: чем вас смогут напугать знаки зодиакаПривидениеКостюмы скелетов, упырей и годовой инфляции – это для начинашек! Мы расскажем, какими по-настоящему страшными образами могут напугать гостей вечеринки знаки зодиака: берите на заметку.