Новые санкции ЕС против России затронут алюминий

Очередной, 13-й, пакет санкций Евросоюза против России, который сейчас обсуждается в Брюсселе, нацелен в том числе на российскую алюминиевую продукцию, пишет газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов, сообщает НТВ.
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