В Москве в Серебряном Бору появится дополнительный лесной пляж

Также увеличат протяженность зон отдыха у воды и проведут работы по благоустройствуНа природной территории «Серебряный Бор» в Москве проведут локальные работы по благоустройству пляжной территории перед началом летнего сезона.
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