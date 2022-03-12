Strava приостановила работу в России и Беларуси

12 марта компания Strava (социальная сеть для спортсменов, предназначенная для анализа и трекинга тренировок) приостановила работу своих сервисов в России и Беларуси.

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