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Самым богатым чиновником администрации Самары оказался глава департамента торговли

Стало известно, кто из чиновников администрации Самары заработал больше всех в 2021 году. Самый высокий доход задекларировал заместитель главы города - руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов.

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