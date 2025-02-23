🎥 В России дорожные камеры начнут фиксировать отсутствие страховки у водителей «С 1 марта 2025 года в России стартует эксперимент по выявлению автомобилей без действующего полиса ОСАГО.
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🎥 В России дорожные камеры начнут фиксировать отсутствие страховки у водителей «С 1 марта 2025 года в России стартует эксперимент по выявлению автомобилей без действующего полиса ОСАГО.