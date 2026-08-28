Глава офиса Зеленского: зимой военные действия будут продолжены Бывший начальник ГУР Минобороны Украины, а ныне глава офиса нелегитимного «президента» Ки.
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Глава офиса Зеленского: зимой военные действия будут продолжены Бывший начальник ГУР Минобороны Украины, а ныне глава офиса нелегитимного «президента» Ки.
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