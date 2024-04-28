Бондарчук рассказал о создании новой версии Вертера в «Сто лет тому вперед»

Робот Вертер в фильме «Сто лет тому вперед», основанном на одноименной повести Кира Булычёва, изображен в виде летающего дрона с индикатором, напоминающим лицо, в отличие от интерпретирующего оригинальное произведение сериала «Гостья из будущего».