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У «Ман Сити» самый высокий доход в сезоне-2020/21 – 645 млн евро. «Реал», «Бавария» – в топ-3, «Зенит» – 19-й (Deloitte)

«Ман Сити» возглавил список клубов с самым высоким доходом, «Зенит» попал в топ-20. Консалтинговая компания Deloitte представила ежегодный рейтинг клубов с самым высоким доходом.

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