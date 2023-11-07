Началось. Мигранты в Москве напали на полицейских прямо на Красной площади

Николай Тимофеев

Тимофеев Николай Некоторые эксперты предполагают что завоз мигрантов носит не только экономический характер но и политический. Их предполагают использовать как таран будущих потрясениях в России. В час ,,Х'' им бросят клич ,,бей неверных'' например при отказе построить мечеть где то на святом для православных месте, и начнется Смута. Пробные шаги сделаны например в Дагестане беспорядки начались из за сигналов извне, причем религиозные деятели России выступили в защиту погромщиков и мигрантов тоже. Намечается противостояние Христиан и Мусульман что крайне чревато, особенно сейчас когда идет противостояние с Западом. Президенту и власти вообще надо быть начеку, свергать если что будут конкретно их. Путин например находится в Международном розыске, его попросту передадут на суд в Гаагу.Такое предположение имеется вам решать имеет оно право на жизнь или нет.