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Царьград

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Downdetector выявил массовые сбои в работе ChatGPT и Fortnite

Downdetector выявил массовые сбои в работе ChatGPT и Fortnite

Пользователи во всем мире сообщают о сбоях в работе ChatGPT, Claude, Grok, Google Gemini и Fortnite. Сервис Downdetector фиксирует проблемы в разных регионах.

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