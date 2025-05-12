В Оренбургской области увековечили память первого милиционера города Степана Тимофеева

Напротив здания Гайского отдела полиции состоялось торжественное открытие памятного камня, посвященного первому милиционеру города, ветерану Великой Отечественной войны Степану Васильевичу Тимофееву.
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