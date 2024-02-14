Шэй Гилджес-Александер и Джейлен Уильямс набрали 65 очков на двоих, «Оклахома» победила «Орландо»

Дуэт принес «Оклахоме» 65 очков, команда одержала выездную победу со счетом 127:113. В активе Гилджес-Александера 32 очка, 3 подбора, 5 передач и 2 перехвата, у Уильямса – 33 очка, 2 подбора и 3 передачи.
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