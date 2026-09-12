Трамп: Иран может быть виновен в атаке на нефтепровод в Саудовской Аравии

Иран, возможно, виновен в атаке на Саудовскую Аравию, допустил президент США Дональд Трамп, из-за которой перестал работать нефтепровод «Восток — Запад».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым